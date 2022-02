Dotari noi la Politia de Frontiera Romana

Pe 09.02.2022, in Portul Constanta, in prezenta ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode si a inspectorului general al Politiei de Frontiera Romane, chestor principal de politie Liviu Bute, s-a desfasurat ceremonialul de intrare in flota a cinci salupe maritime de interventie de mare viteza, din dotarea Politiei de Frontiera Romane, precum si cel de inmanare a pavilionului navei.Proiectul a fost demarat in luna august a anului 2020, cand Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a ... citeste toata stirea