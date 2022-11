Ieri, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova, au derulat, in judetul Dolj, o actiune pe linia traficului de minori. In cadrul actiunii au fost identificati doi tineri, de 18 si 25 de ani, care au fost condusi la audieri. Acestia sunt banuiti ca, in luna octombrie 2022, profitand de starea vulnerabila ... citeste toata stirea