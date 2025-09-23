Editeaza

Doua case in flacari, la Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 16:45

Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, pe strada "Caracal" din municipiul Craiova, afectand doua locuinte. Au fost doar pagube materiale.

Detasamentul 2 de Pompieri Craiova a intervenit cu cinci autospeciale de lucru cu apa si spuma pentru stingerea focului. Potrivit informatiilor transmise de ISU Dolj, ...citește toată știrea

