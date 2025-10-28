Editeaza

Dupa Lukaku, Napoli il pierde si pe De Bruyne

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 00:35
Dupa ce atacantul belgian Romelu Lukaku s-a accidentat chiar inaintea startului sezonului si absenteaza pana la finalul anului, Napoli l-a pierdut si pe compatriotul acestuia, Kevin De Bruyne. Acesta s-a accidentat cand a transformat penalty-ul prin care a deschis scorul in derby-ul cu Inter Milano, incheiat 3-1, pe "Diego Armando Maradona".

Mijlocasul de 34 de ani a suferit o "leziune grava a bicepsului femural al coapsei drepte", a ...citește toată știrea

