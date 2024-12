Dupa Schengen Air si Schengen Land pentru Romania si Bulgaria

Partial in luna martie, cand restrictiile aeriene si maritime au fost ridicate, drepturi depline de la 1 ianuarie 2025, in zona de libera calatorie Schengen, pentru Romania si Bulgaria. Ieri a fost o zi istorica, la capatul unor demersuri diplomatice izbutite ale premierului Marcel Ciolacu, caruia i se trece cu vederea aceasta mare izbanda. In 2023, cand a aderat Croatia, si era de asteptat sa adere si Romania, Austria a obiectat ca Romania si Bulgaria nu reusesc sa faca fata ... citește toată știrea