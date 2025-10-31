Editeaza

Dus incatusat la Politie

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 11:44
25 citiri
Seara trecuta, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un tanar de 27 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie.

In dimineata zilei de 30 octombrie , politistii au fost sesizati, de un tanar, cu privire la faptul ca a avut un conflict cu concubina sa. "La fata locului s-au deplasat imediat politistii, fiind identificata o tanara de 23 de ani, din orasul Bals, care a declarat ca ar fi fost agresata fizic de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Prins in Bals, la volanul unei autospeciale de politie furate din Robanesti
Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a fost sesizat, astazi, de Politia Orasului Bals, judetul ...
SCJU Craiova deschide Centrul de Obezitate si Patologie Metabolica
Miercuri, 29 octombrie, in sala de conferinte a DSP Dolj, din incinta Spitalului Judetean de Urgenta ...
Dupa Baiaram, potopul. Craiova, penibila la Clinceni
Universitatea Craiova a dat peste 3 echipe diferite, Academica Clinceni, Unirea Slobozia si ...
ActualitateBusinessSportLife Show