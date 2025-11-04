Editeaza

Echipa de baschet a Craiovei bate la scor Targu Jiul, in Polivalenta

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 01:28
4 citiri
Intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale Masculine de Baschet, SCM Universitatea Craiova s-a impus, in Sala Polivalenta, in fata uneia dintre codasele campionatului, CSM Tg. Jiu, scor 97-54, pe sferturi: 22-19, 22-8, 25-9, 28-18. Partida a avut parte, ca de obicei in ultimele sezoane, de o asistenta extrem de redusa in Polivalenta din Banie. Ramane o enigma de ce se cheltuie milioane de euro anual din bugetul local pentru sporturi ...citește toată știrea

