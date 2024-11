EchipaPSD: Marian Viorel Marin, garantia pentru siguranta comunitatilor

Cu 8 ani de activitate depusa in slujba ordinii publice, candidatul PSD Dolj pentru Senat are ca prioritate lupta impotriva drogurilorMarian Viorel Marin este unul dintre membrii echipei PSD Dolj cu o vasta experienta, atat in mediul privat, cat si in administratia publica. De 12 ani este consilier judetean si, timp de opt ani, a fost presedinte, iar apoi membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP), implicandu-se activ in rezolvarea celor mai stringente probleme ale comunitatii. ... citește toată știrea