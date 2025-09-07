Editeaza

Eclipsa totala de Luna, in aceasta seara

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 11:45
21 citiri
Romania asista la un aliniament perfect al sistemului Soare-Pamant-Luna. Fenomenul debuteaza cu intrarea Lunii in penumbra Pamantului la 18:28 EEST, urmata de eclipsa partiala la 19:27 EEST, totalitatea incepand la 20:30 EEST si atingand maximul la 21:11 EEST, cu sfarsitul totalitatii la 21:52 EEST. Eclipsa partiala se incheie la 22:56 EEST, iar Luna iese din penumbra la 23:55 EEST, durata totalitatii fiind de 1 ora si 22 de minute.

"Pentru observare optima, pozitionati-va intr-o zona cu ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Mircea cel batran si nationala lui senila
Daca Romania nu merge la Mondiale, a venit o gazda a Mondialului in Romania. Canada. Si ne-a ...
Caravana BeActive m(all) the Rada Way se lanseaza vineri, la Craiova
Agentia Nationala pentru Sport anunta lansarea Caravanei BeActive m(all) the Rada Way in mall-ul ...
Barbat din Bailesti, retinut pentru lovire sau alte violente
In cursul zilei de ieri, politistii din cadrul Politiei Municipiului Bailesti au retinut, pentru 24 ...
ActualitateBusinessSportLife Show