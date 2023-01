El a vrut, ea nu a vrut - tentativa de viol

Politisti din cadrul Sectiei nr.1 Politie Rurala Melinesti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 32 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de viol.Acesta este banuit ca in ziua de 03 ianuarie a.c., in jurul orei 12.15, in timp ce se afla in comuna Simnicu de Sus, intr-un autovehicul, prin exercitarea de acte de constrangere (atat de natura fizica, cat si morala), ar fi incercat sa intretina raporturi sexuale cu o tanara de 25 de ani, ... citeste toata stirea