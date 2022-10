Elevi de la Colegiul National "Elena Cuza" si de la Scoala Gimnaziala "Mircea Eliade" au primit diplome certificate international pentru studiul Limbii germane

Ieri, intr-un cadru festiv, au fost acordate diplome de studiu in Limba germana, la Colegiul National "Elena Cuza", elevilor care au urmat aceste cursuri. Au fost acordate 23 de certificate lingvistice, 19 dintre acestea fiind la scoala-gazda, celelalte ajungand la elevii Scolii Gimnaziale "Mircea Eliade".Inca de la inceputurile sale, in urma cu aproape doua secole, elevele admise in aceasta scoala, Colegiul National "Elena Cuza", trebuia sa stie "a citi si scrie" intr-o limba straina. Acest ... citeste toata stirea