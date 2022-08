Elevii de 10 din Dolj, premiati de Consiliul Judetean

Elevii care au obtinut media 10 la evaluarea nationala sau la examenul de bacalaureat, in sesiunea din luna iunie, au fost premiati de Consiliul Judetean (CJ) Dolj, in cadrul unui eveniment organizat miercuri, la Palatul Administrativ din Craiova.In acest context, presedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, a evidentiat importanta pe care institutia o acorda parteneriatului dezvoltat, de-a lungul timpului, in vederea stimularii performantei in educatie."Am dorit sa ne intalnim cu elevii de 10, cu ... citeste toata stirea