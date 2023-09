Un contract cu finantare nerambursabila in valoare de peste 35 de milioane de lei, prin care vor fi achizitionate 24 de microbuze electrice destinate transportului scolar in Dolj, a fost semnat, marti, 12 septembrie, in cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Victoria, in prezenta prim-ministrului Marcel Ciolacu.Investitia este implementata in cadrul Componentei C15 - Educatie din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). "Mai mult de jumatate dintre comunele din judet vor ... citeste toata stirea