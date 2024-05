Elevii reincep cursurile si asteapta evaluarile

In ziua de 8 mai, dupa Sarbatorile de Paste pentru crestinii ortodocsi, elevii se intorc la cursuri, conform calendarului anului scolar 2023-2024. Totul se desfasoara potrivit metodologiei Ministerului Educatiei. Sunt doua - trei luni intense, in ziua de 13 mai debutand Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a II-a. Vor urma si altele, toate culminand, in vara cu admiterea in invatamantul liceal si cu Bacalaureatul.Cursurile din modulul 5 de scoala incep in mijlocul saptamanii, miercuri, 8 ... citește toată știrea