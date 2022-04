Elevii si prescolarii intra in vacanta

Vacanta de primavara sau de Paste incepe vineri, 15 aprilie si dureaza pana in data de 1 mai, potrivit calendarului anului scolar 2021-2022. Semestrul II mai are sase saptamani de cursuri, pentru elevii care nu sunt in ani terminali.Copiii de gradinita, elevii din clasele primare, gimnaziale si liceu intra intr-o vacanta de Paste, timp de doua saptamani. Vineri, 15 aprilie, e prima zi de vacanta, iar 1 mai, ultima zi. Cursurile se reiau luni, 2 mai si dureaza pana in data de 10 iunie. ... citeste toata stirea