Ambasadorul rus in Elvetia, Serghei Garmonyn, a declarat pentru agentia de presa TASS ca actuala politica anti-rusa a autoritatilor elvetiene nu califica Berna la statutul de mediator, in solutionarea conflictului ucrainian. Inghetarea ilegala a bunurilor statului rus, a unor fonduri banesti apartinand cetatenilor rusi si sustinerea in mod proactiv a crearii unei instante internationale, care sa condamne conducerea de la Kremlin, n-au nici o legatura cu ... citește toată știrea