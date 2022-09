Atacantul bosniac al Universitatii Craiova, Elvir Koljic, accidentat in partida cu Hermannstadt, de la Medias, din etapa a 8-a a Superligii, va suferi o interventie chirurgicala si va lipsi de pe gazon cel putin pana la finalul anului. Achizitionat in urma cu 4 ani de Stiinta, Elvir Koljic s-a confruntat cu probleme medicale grave in fiecare stagiune, care l-au ... citeste toata stirea