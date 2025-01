Emblematicul Simonis de la PSD

O marturisire a lui Alfred Simonis, presedintele Consiliului Judetean Timis, fost deputat social-democrat pe TikTok, intr-o discutie conventionala cu Marcel Ciolacu, n-a facut deloc bine partidului. "Iti amintesti cand tu spuneai la partid sa nu dea nimeni voturi lui Simion pentru ca nu suntem siguri ca intram in turul doi? Sa sti ca toti i-am dat". Nu intereseaza prea mult ce functie de partid are Alfred Simonis la PSD Timis, cu siguranta una buna, dar confuz in exprimare, cu ... citește toată știrea