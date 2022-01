Emmanuel Macron in cautarea unei "busole" a UE!

Cu trei luni inaintea alegerilor prezidentiale din Franta, Emmanuel Macron, a carui tara detine presedintia Consiliului UE si-a prezentat, ieri, in hemicyclul de la Strasbourg discursul vizand dosarele politice fierbinti avute in vedere: salariul minim, reforma spatiului Schengen, climat, lupta impotriva migratiei necontrolate, ingerinta Rusiei in estul Europei, definirea unei strategii in materie de aparare, o noua alianta cu continentul african, aderarea Balcanilor Occidentali la UE s.a.m.d.. ... citeste toata stirea