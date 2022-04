Este oficial: anul scolar viitor va incepe pe 5 septembrie, cu modificari foarte importante

Elevii si copiii de gradinita vor incepe anul scolar viitor pe 5 septembrie 2022, potrivit structurii anului scolar 2022-2023, publicata in Monitorul Oficial, aprobata prin Ordinul ministrului Educatiei nr. 3505/31 martie 2022. Anul scolar 2022-2023 are o durata de 36 de saptamani, dar este la fel de scurt ca cel actual, in privinta numarului de zile de scoala. "Scoala altfel" si "Saptamana verde" au loc in perioada 27 februarieaEuro" 16 iunie 2023, in intervale de cate cinci zile consecutive ... citeste toata stirea