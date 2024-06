Euro 2024: Echipa Frantei preocupata... de alegerile legislative

Fapt de-a dreptul insolit in fotbalul mare: reprezentativa Frantei se pronunta impotriva partidului Raliul National (RN) condus de Jordan Bardella, inaintea alegerilor legislative anticipate. Fotbalul si politica nu merg mana in mana, dar se interfereaza nu rareori. In vestiarul echipei franceze se vorbeste... de alegeri si Kylian Mbappe inaintea meciului cu Austria a indemnat tinerii sa voteze la 30 iunie. "Nu am chef sa reprezint o tara care nu corespunde valorilor mele", sau "meciul cu ... citește toată știrea