Euro 2024: Erdogan ataca UEFA

O poveste sumbra a fazei finale a Euro 2024: discutia despre salutul "lupului" de catre fundasul turc Merih Demiral, autorul unei duble a echipei sale in optimile de finala impotriva Austriei. Intr-o declaratie pentru agentia de presa Anadolu, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, deplasat in Germania, pentru sferturile de finala dintre Olanda si Turcia (2-1) a criticat UEFA pentru suspendarea jucatorului, in contextul deja cunoscut. Pentru liderul de la Ankara decizia a fost "inexplicabila ... citește toată știrea