Eurobasket 2025: Turcia invinge Serbia

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 11:46
In cel mai bun atractiv meci de pana acum de la Eurobasket 2025, in grupa A, Turcia a invins Serbia, scor 95-90, pe sferturi: 19-18, 27-31, 28-24, 21-17. A fost un duel in care au iesit la rampa cei doi lideri, Nikola Jokic si Alperen Sengun, pivotul lui Houston Rockets iesind invingator, dupa ce a totalizat 28 de puncte, 13 recuperari, 8 pase decisive, cu 4 aruncari de 3 puncte in cont, in timp ce Jokic a terminat cu 22 de ...citește toată știrea

