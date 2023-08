FIBA U20 Women's European Championship 2023 Division B, respectiv liga a doua a Europeanului de baschet feminin sub 20 de ani, competitie gazduita de Craiova si Isalnita, isi disputa astazi finalele si apoi trage cortina. Invinsa in sferturi de Germania, nationala feminina a Romaniei a evoluat in grupa 5-8, unde a castigat meciul cu Norvegia, scor 71-60. "Acvilele" disputa azi, de la ora 15:30, in Sala Polivalenta din Craiova, meciul pentru locul 5, contra Islandei.Semifinale: Elvetia - ... citeste toata stirea