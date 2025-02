Europa se mobilizeaza pentru apararea democratiei

Ingerinta recurenta a lui Elon Musk in campania electorala din Germania, inregistrarile false generate de inteligenta artificiala in timpul alegerilor legislative slovace din 2023, asa se spune, manipularea electoratelor in timpul referendumului moldovenesc de anul trecut, privind aderarea la UE, derularea procesului electoral in UE si vecinatatea acesteia sunt din ce in ce mai parazitate de puteri ostile. Pentru a remedia fenomenul, Parlamentul European a infiintat luni o noua comisie speciala ... citește toată știrea