Europarlamentarul Marian Jean Marinescu : "Uniunea Europeana are nevoie de autonomie pentru a putea fii cu adevarat cu o putere spatiala"

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu sustine intr-un interviu acordat publicatiei "The Parliament Magazine" ca intr-o competitie internationala acerba, Uniunea Europeana are nevoie de autonomie pentru a putea fii cu adevarat cu o putere spatiala. " Iar autonomia spatiala a UE depinde de 2 lucruri: o baza de lansare proprie si de un sistem de management al traficului spatial - STM. UE are deja, prin intermediul Frantei, baza de lansare de la Kourou din Guyana Franceza. Ar fi o pierdere de ... citeste toata stirea