In perioada 1 - 5 iunie 2023, Casa de Cultura Traian Demetrescu se alatura celorlalte institutii de cultura craiovene care organizeaza evenimente dedicate celebrarii zilelor orasului.Din 1 pana pe 5 iunie, in Piata Fratii Buzesti va fi expusa expozitia de fotografie si carti postale vechi, Craiova de Altadata.Duminica, 4 iunie, incepand cu orele 19:00, in Sala Amza Pellea a Teatrului National Marin Sorescu va avea loc spectacolul de comedie Terapie prin ras, sustinut de Compania Teatrala ... citeste toata stirea