Evreii din Craiova au sarbatorit Purimul alaturi de rabinul Rafael Shaffer

Comunitatea evreiasca din Craiova a sarbatorit luni seara, in prezenta rabinului Rafael Shaffer, la Sinagoga din oras, Purimul 5782, una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul iudaic, fiind celebrata in fiecare an in functie de calendarul ebraic la a 14-a zi lunii ebraice. Desi este cunoscuta ca o sarbatoare a bucurii, evreii din Craiova nu s-au putut bucura asa cum au facut-o de-a lungul anilor, de aceasta data din solidaritate cu poporul ucrainian, in Ucraina traind foarte multi