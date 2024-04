Explozie puternica in Craiova. O femeie decedata, oameni cautati sub daramaturi

O explozie puternica a avut loc, aseara, intr-un bloc de nefamilisti din Craiova, pe strada "Albinelor". S-a prabusit o parte dintr-un etaj, iar in urma deflagratiei patru persoane au fost afectate, una dintre ele decedand. A fost activat Planul Rosu de Interventie, care, in aceasta dimineata, a fost dezactivat.In urma interventiilor, o femeie, extrasa de sub daramaturi, a fost declarata decedata, alte trei fiind duse la spital. La nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie, ... citește toată știrea