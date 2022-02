Extinderea NATO si Rusia: Mituri si realitati!

Pentru a justifica tensiunile actuale, dupa debutul crizei la frontierele Ucrainei, Vladimir Putin a reiterat cu obstinatie ca NATO n-a respectat promisiunile formulate in anii 1990, de a nu integra tari din Europa centrala si rasariteana. In retorica lui Vladimir Putin, deloc paradoxal, Rusia este victimizata, iar "agresorul" este NATO. "Noi am fost escrocati, inselati", cum declara intr-un discurs la 1 februarie a.c.. Aceasta idee a tradarii occidentale se afla de ani buni in repertoriul ... citeste toata stirea