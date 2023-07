In Germania un candidat de extrema dreapta (AfD) a castigat in premiera alegerile in Raguhn-Jessnitz (9000 locuitori) in landul Saxe-Anhalt. Pentru administrarea districtului Sonnelmann, landul Turigia, un avocat si deputat regional, Robert Sesselmann s-a clasat pe primul loc. Si asta nu e decat expresia unei alte vizibilitati a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) implantat in estul tarii, care potrivit Bild depaseste in sondaje (20%) SPD-ul lui Olaf Scholz (19%). La ... citeste toata stirea