Fach Deutsch ( Disciplina germana)

Das Konzert in der Philharmonie fand am Donnerstag, den 10. November statt, weil am Freitag die Stadt bei der Eroffnung des Weihnachtsmarktes in die Show einbezogen wurde. Es war Beethovens 9. Symphonie - das Meisterwerk der symphonischen Komposition aller Zeiten. Teil IV ist durch die Hymne des Ruhmes An die Freude - Ode an die Freude - die zur Hymne Europas, nachJahrhunderten, gewahlt wurde, bekannt.Die Proben fur das Konzert vom Donnerstag haben am Samstag begonnen und sie waren taglich, ... citeste toata stirea