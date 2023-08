Premierul Marcel Ciolacu si-a luat inima in dinti, cum se spune, si a raspuns unei invitatii provocatoare a ziaristului Ion Cristoiu, pentru un interviu fluviu, realmente incomod, la Aleph News, intr-un moment in care ameninta cu depunerea mandatului de premier, daca PNL nu sustine pachetul sau de reforme fiscale si administrative. Devenite imperative. Romania va avea un deficit de 6,2% din PIB, in acest an, si ar putea pierde fonduri UE daca nu adopta masuri urgente. Marcel Ciolacu a admis, in ... citeste toata stirea