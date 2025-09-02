Editeaza

Farul a invins Petrolul, in ultimul meci al etapei a 8-a

Marti, 02 Septembrie 2025, ora 02:33
Farul Constanta a invins, pe teren propriu, scor 2-1, Petrolul Ploiesti, in ultimul meci al etapei a opta din Superliga. Razvan Tanasa a deschis scorul in minutul 29, oaspetii au egalat in minutul 34, prin Chica-Rosa, iar dupa doua bare ale lui Markovic, Larie a marcat din penalty in minutul 87. Intr-un alt meci de luni, Csikszereda a terminat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu Otelul Galati. Oaspetii au deschis scorul, in minutul 31, prin Joao Paulo, iar Anderson Ceara a egalat in ...citește toată știrea

