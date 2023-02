Farul - Universitatea Craiova, de la ora 20

In ultima partida din etapa a 24-a a Superligii, Universitatea Craiova joaca in deplasare cu Farul Constanta, azi, de la ora 20.00, la Ovidiu. Gazdele ocupa locul 2, cu 48 de puncte, in timp ce Stiinta se afla pe pe pozitia a 5-a, cu 41 de puncte. Universitatea Craiova a castigat ultimele 4 meciuri directe cu Farul: 1-0, 3-0, 4-1 si 4-3. Hagi si-a sarbatorit duminica ziua de nastere, iar azi nu poate conta pe golgheterul Alibec si nici pe Nedelcu. Lui Neagoe ii lipsesc Bancu, Baiaram si ... citeste toata stirea