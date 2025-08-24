Editeaza

FC Barcelona, come-back spectaculos la Levante

Duminica, 24 August 2025, ora 06:38
Condusa cu 2-0 la pauza de Levante, in deplasare, FC Barcelona a revenit si s-a impus cu 3-2, scorul final fiind stabilit in prelungiri, de un autogol al lui Elgezabal, dupa centrarea lui Lamine Yamal. Gazdele au deschis scorul in minutul 15, prin Romero, iar in minutul 45+7, Morales a dublat avantajul, din penalty. Dupa pauza, Pedri a redus din diferenta, printr-un sut din afara careului, in minutul 49, ...citește toată știrea

