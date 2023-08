In cadrul activitatii de supraveghere si control al infectiei cu virusul "West Nile", care se desfasoara la nivel national, in perioada 1 iunie - 31 octombrie, saptamana trecuta, in judetul Dolj, a fost inregistrat un caz probabil de infectie cu virusul West Nile, la o femeie de 67 de ani cu multiple comorbiditati, din Seaca de Camp, care a fost internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova cu diagnosticul Meningoencefalita cu lichid clar, cu evolutie clinica defavorabila si deces. ... citeste toata stirea