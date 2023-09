O femeie in varsta de 62 de ani, din municipiul Bailesti, a fost confirmata cu virusul "West Nile", transmis prin intepatura de tantar. Aceasta a fost internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, in stare grava, ulterior decedand. Este al doilea deces in Dolj, din cauza virusului si al cincilea confirmat in teritoriu."In cadrul activitatii de supraveghere si control al infectiei cu virusul "West Nile", care se desfasoara la nivel national in perioada 1 iunie - 30 noiembrie, in ... citeste toata stirea