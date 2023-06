Festivalul IntenCity, ajuns la a doua editie, aduce in Craiova nume mari ale muzicii internationale. Evenimentul va avea loc in perioada 30 iunie - 2 iulie, pe doua scene amplasate in cadrul Complexului Sportiv Craiova (Stadionul Ion Oblemenco) si la Sala Polivalenta.In prima seara a festivalului GODZ OF ROCK urca pe scena de pe stadionul Ion Oblemenco, iar momentul va fi dedicat tuturor pasionatilor de rock.Simon Wright, Phil X, Gilby Clarke, Teddy 'Zig Zag' Andreadis, Joel Hoekstra, Jeff ... citeste toata stirea