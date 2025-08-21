Editeaza

Festivalul "PUPPETS Ocupy STREET", aproape de start

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 21 August 2025, ora 16:45
In perioada 25 august - 01 septembrie, la Craiova se va desfasura Festivalul "PUPPETS Ocupy STREET", organizat de Teatrul pentru copii si tineret Colibri, cu sprijinul Primariei Craiova, al altor institutii din municpiu, al principalului sponsor, "Electroputere Mall" si al altor parteneri. Este a XII-a editie, care se anunta de succes, ca si celelalte. Astazi, intr-o conferinta de presa, la Teatrul "Colibri", au fost oferite detalii despre festival.

