Fetita de 10 ani, tinuta in lanturi de bunica sa, intr-un sat din Dolj. "O tinea ca pe un caine"

Copilul avea un handicap, iar bunica era asistentul sau social. Fetita si fratele mai mare cu 5 ani erau in grija bunicii de cand mama fusese arestata, iar tatal ii parasise. Totul s-a intamplat in localitatea doljeana Cerat. Politistii aflasera ca o femeie de 53 de ani isi tine nepoata legata in lanturi. In dimineata zilei de vineri, 13 mai, politistii au mers la domiciliul femeii. Au intrebat unde este nepoata, femeia a vrut sa o aduca, dar politistii au insotit-o.Au gasit-o pe copila pe ... citeste toata stirea