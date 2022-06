Fii voluntar la editia Carnivale a Festivalului Puppets Occupy Street

Pana pe 23 iunie, poti aplica, online, ca voluntar la editia #Carnivale a Festivalului Puppets Occupy Street, in cadrul programului "Voluntar pentru o vara", Editia a IV - a, organizat de Asociatia April Hub in parteneriat cu Teatrul pentru copii si tineret Colibri Craiova.Povestea Festivalului Puppets Occupy Street (25 august - 01 septembrie) a inceput in 2014, cand papusile au pus stapanire pe strazile Craiovei si au raspandit pasiunea pentru arta animatiei. De atunci, timp de 8 zile, in ... citeste toata stirea