Filiasi: Gheorghe Ilie Costelus - unda verde la Primarie

Povestea lui Gheorghe Ilie Costelus este lunga si pe alocuri involburata. In 2020 a castigat alegerile pentru functia de primar cu un scor "sovietic", peste 90%, dar s-a vazut la putin timp dupa intrarea in mandat declarat incompatibil de ANI, pentru ca facuse parte din consiliul de administratie al Liceului Tehnologic "Dimitrie Filisanu", din localitate (functie neretribuita). A luat calea instantelor de judecata, legea s-a modificat in Parlament, dar cum nu putea opera retroactiv a ramas...