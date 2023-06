In seara aceasta, de la ora 22 (Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1), pe arena "Olimpic - Ataturk" din Istanbul, se disputa finala Champions League 2023, intre formatia engleza Manchester City si cea italiana Internazionale Milano. Cele doua echipe se intalnesc in premiera intr-un meci oficial.Manchester City poate castiga trofeul in premiera, dupa ce a pierdut finala de acum 2 ani, contra lui Chelsea. "Cetatenii" au un trofeu continental in palmares, Cupa Cupelor, in 1970, ... citeste toata stirea