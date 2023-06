In seara aceasta se va acorda al doilea trofeu din istoria celei de-a treia competitii continentale intercluburi, UEFA Conference League. Prima editie a acestei competitii a fost adjudecata, anul trecut, de AS Roma. Pe Eden Arena din Praga, de a ora 22 (in direct la ProArena), finala se disputa intre Fiorentina si West Ham.Pentru "Ciocanari" ar fi al doilea trofeu european din palmares, avand in vitrina Cupa Cupelor, castigata in 1965, dupa finala cu TSV Munchen 1860. Londonezii au si pierdut ... citeste toata stirea