Finala Europa League: Glasgow Rangers - Frankfurt

Eintracht Frankfurt si Rangers se intalnesc in seara aceasta, de la ora 22:00, in ultimul act al Europa League, pe arena Ramon Sanchez-Pizjuan, din Sevilla.Eintracht Frankfurt nu a pierdut nicio partida in aceasta editie de Europa League, desi in Bundesliga a avut un sezon modest, terminand pe locul 11. Nemtii au castigat o grupa cu Olympiakos, Fenerbahce si Antwerp, apoi le-a eliminat pe Betis, Barcelona si West Ham.Rangers a terminat pe locul secund in grupa, dupa Lyon, dar peste Sparta ... citeste toata stirea