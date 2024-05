Finala Europa League: Leverkusen - Atalanta

Doua meciuri mai are Bayer Leverkusen de disputat pana sa incheie un sezon perfect, fara esec, in care deja au ridicat trofeul Bundesligii, in premiera. Iar victoriile in cele doua jocuri ramase i-ar adauga alte doua trofee in palmaraes. Pana la finala Cupei Germaniei, programata sambata, la Berlin, contra lui Kaiserslautern, echipa care a evitat pe final de sezon retrogradarea din Zweite Bundesliga, "farmacistii" lui Xabi Alonso disputa in seara aceasta, de la ora 22, pe arena Aviva din Dublin, ... citește toată știrea