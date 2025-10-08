Editeaza

Finalizare proiect european, la Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi" din Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 11:46
20 citiri
Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi" din Craiova a finalizat Proiectul pe ducatie scolara Erasmus+ "Integrarea standardelor educatiei europene prin mobilitatile cadrelor didactice si elevilor"

In perioada 1 octombrie 2024 - 30 septembrie 2025, Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi" din Craiova a implementat cu succes proiectul Erasmus+ "Integrarea standardelor educatiei europene prin mobilitatile cadrelor didactice si elevilor", cu numarul de referinta 2024-1-RO01-KA122-SCH-000210920." ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Barbat retinut pentru incalcarea ordinului de protectie
Ieri, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 44 ...
Consiliul Judetean Dolj continua sprijinirea invatamantului in judet
Consiliul Judetean (CJ) Dolj continua sprijinirea procesului educational in teritoriu. La ultima ...
Azi, FCSB - Universitatea Craiova
Fara victorie in ultimele trei meciuri, Universitatea Craiova are parte de un alt duel dificil, in ...
ActualitateBusinessSportLife Show