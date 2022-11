Ford Pro prezinta E-Tourneo Custom, un vehicul polivalent, complet electric

Ford Pro a dezvaluit astazi noul E-Tourneo Custom, complet electric - varful de lance al gamei de vehicule multi-rol Tourneo. E-Tourneo Custom ridica stacheta in segmentul vehiculelor destinate pentru activitati multiple, combinand o noua platforma proiectata pentru a oferi versatilitate si confort maxim cu un sistem de propulsie electric cu baterie, care poate oferi o autonomie de pana la 370 km. Unul dintre cele patru noi modele Ford Pro complet electrice lansate in Europa pana in 2024, ... citeste toata stirea