Franta (alegeri legislative): Scor istoric pentru Reuniunea Nationala (RN)

Turul secund al alegerilor legislative, din Franta, a adus, pe langa absenteismul ridicat (54%) o mare surpriza: performanta inedita a Reuniunii Nationale (partidul Marinei Le Pen) care de la 8 deputati in legislatura trecuta a adunat acum 89(!). Ensemble (blocul politic prezidential) n-a obtinut decat o majoritate relativa (245 mandate), ceea ce inseamna ca pierde 105 deputati, de la 350 in 2017, in timp ce NUPES (blocul partidelor de stanga) a primit 133 de mandate si va fi mult mai bine ... citeste toata stirea